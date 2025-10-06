КХЛ определила лучших игроков четвертой недели сезона-2025/26

Лучшим вратарем признан Владислав Подъяпольский из московского "Динамо"

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Динамо" Владислав Подъяпольский © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 6 октября. Голкипер московского "Динамо" Владислав Подъяпольский признан лучшим вратарем четвертой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2025/26. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

"Динамо" с Подъяпольским в воротах одержало 1 победу в 2 матчах, голкипер отразил 95,65% бросков.

Лучшим защитником недели признан Роберт Нарделла из нижегородского "Торпедо", набравший 5 очков (1 шайба + 4 результативные передачи) в 4 матчах. Лучшим нападающим стал форвард московского "Спартака" Павел Порядин, на счету которого 6 (4+2) очков в 3 встречах.

Лучшим новичком стал защитник екатеринбургского "Автомобилиста" Даниил Карпович, набравший 1 (0+1) очко в 2 матчах.