Футбольный клуб "Спартак" объявил об уходе Малышева с поста гендиректора

Он будет советником нового генерального директора красно-белых

Олег Малышев © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Олег Малышев покинул пост генерального директора московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Малышев продолжит работу в совете директоров футбольного клуба и будет советником Сергея Некрасова, который занял должность генерального директора красно-белых. Изменения связаны с семейными обстоятельствами.

Малышеву 48 лет. Он являлся генеральным директором "Спартака" с июня 2023 года, сменив на этом посту Евгения Мележикова.