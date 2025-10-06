Сразу после дерби. Некрасов сменил Малышева на посту гендиректора "Спартака"

Олег Малышев занимал эту должность с июня 2023 года

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Олег Малышев в понедельник покинул пост генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", он проработал в "Спартаке" почти 2,5 года. На эту должность был назначен Сергей Некрасов.

"Спартак" в воскресенье проиграл в гостях ЦСКА в центральном матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:3. Красно-белые с 18 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Кроме того, "Спартак" досрочно гарантировал выход в плей-офф "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России, по итогам группового этапа красно-белые займут в своем квартете либо первую позицию, либо вторую. Главный тренер "Спартака" Деян Станкович отбывает месячную дисквалификацию: он пропустил уже четыре матча, не будет его на скамейке красно-белых и во время игры против "Ростова", которая состоится 18 октября. В таком положении находится столичная команда на момент назначения Некрасова гендиректором.

В "Спартаке" объяснили уход Малышева семейными обстоятельствами, а также поблагодарили за работу. Отмечается, что функционер продолжит работу в совете директоров клуба, куда входит с 2022 года, а также будет советником нового генерального директора. "С лета 2023 года под его началом были проведены значительные изменения в спортивном и коммерческом блоках клуба, приняты к исполнению масштабные инфраструктурные проекты, преобразован стадион "Лукойл-Арена" и обновлена программа матч-дэй", - отмечается в заявлении "Спартака".

За время работы Малышева на посту генерального директора "Спартак" не завоевал трофеев. Красно-белые заняли пятое и четвертое места в турнирной таблице РПЛ в сезонах-2023/24 и 2024/25 соответственно, а также дважды дошли до финала "пути регионов" Кубка России, уступив там "Ростову" (1:2) и калининградской "Балтике" (0:1). Помимо Станковича, главным тренером красно-белых при гендиректоре Малышеве был Гильермо Абаскаль, с апреля по май 2024 года обязанности главного тренера исполнял Владимир Слишкович. С Малышевым работали спортивные директоры Франсис Кахигао, который сейчас занимает этот пост, Томаш Амарал, Пол Эшуорт.

При Малышеве состоялся самый дорогой трансфер "Спартака" в истории клуба. Летом из турецкого "Бешикташа" в стан красно-белых перешел португальский полузащитник Жедсон Фернандеш. Впрочем, все трансферы все-таки преимущественно являются работой спортивного директора. Как и приглашение тренера, но в целом приезд такой звезды, как Станкович, говорит о высоких амбициях клуба. Правда, сейчас нельзя исключать, что скоро с сербским специалистом расстанутся.

Двукратный чемпион СССР в составе "Спартака" Александр Мостовой не считает, что уход Малышева скажется на будущем Станковича. "Не верю, что будет отставка Станковича. Малышева никто и не знает, это не удивительно. Про отставку Станковича мы слышим с первого тура, но логики никакой, - сказал Мостовой ТАСС. - Сейчас тоже никакой логики. Команда идет вперед, в пяти очках от первого места. Вчера проиграли, потому что три гола пропустили быстрых. "Спартак" всегда удивляет, поэтому за 15 лет в клубе было много всяких людей. Управленцев "Спартака" мы не знаем, мы их не видели".

Что известно о новом гендиректоре

Некрасов не имеет опыта работе в футболе, но при этом его жизнь связана с этим видом спорта. "Некрасов играет в футбол и хоккей, неоднократно принимал участие в ветеранских турнирах с участием легенд "Спартака", - говорится в сообщении клуба. Также известно, что ранее функционер играл во втором дивизионе Люксембурга по хоккею среди любителей.

Он имеет опыт работы на руководящих постах в российских и международных банках и компаниях. В 2001 году он возглавил правление финансовых институтов и рынков капитала компании "Лукойл" и работал на этой должности в течение десяти лет. "Лукойл" сейчас является генеральным партнером и основным владельцем акций "Спартака". С 2011 года Некрасов был первым вице-президентом Газпромбанка, курируя ряд направлений, а также работал в руководстве дочерних компаний банков группы в Европе.