"Салават Юлаев" подписал полноценный контракт с хоккеистом Хохлачевым

Соглашение рассчитано до конца сезона

Редакция сайта ТАСС

Александр Хохлачев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

УФА, 6 октября. /ТАСС/. Уфимский хоккейный клуб "Салават Юлаев" подписал полноценное соглашение с нападающим Александром Хохлачевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Хохлачев находился на пробном контракте, форвард провел за уфимский клуб три игры, забив две шайбы. Текущее соглашение рассчитано до конца сезона.

Хохлачеву 32 года, он начинал сезон в тольяттинской "Ладе", 17 сентября контракт с ним был расторгнут. Ранее игрок выступал за московский "Спартак" в 2012-2013, 2017-2020 и 2021-2023 годах, по сезону он провел в петербургском СКА и омском "Авангарде", прошлый сезон провел в хабаровском "Амуре" и "Сочи". Дважды Хохлачев становился обладателем Кубка Гагарина, по разу выигрывал серебряные и бронзовые медали молодежного чемпионата мира.

Форвард является лучшим бомбардиром в КХЛ в истории "Спартака". В Национальной хоккейной лиге Хохлачев провел 9 матчей за "Бостон".

"Салават Юлаев" занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 8 очков в 10 матчах. В следующем матче 8 октября уфимский клуб в гостях сыграет с московским "Динамо".