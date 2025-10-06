КДК рассмотрит зажжение файера фанатами "Спартака" на матче Кубка России

1 октября красно-белые в гостях обыграли "Пари НН" со счетом 2:1

Болельщики "Спартака" © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит зажжение файера болельщиками московского "Спартака" на матче "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России против "Пари Нижний Новгород". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Рассмотрим оскорбительные скандирования болельщиков "Спартака" в адрес ЦСКА и "Динамо" на матче Кубка России с "Пари НН". Также в секторе болельщиков "Спартака" был зажжен файер", - сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет 9 октября.