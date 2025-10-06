Бывший нападающий клубов НХЛ Маккегг стал игроком "Шанхай Дрэгонс"

Контракт с канадским хоккеистом заключен до конца сезона

Редакция сайта ТАСС

Грег Маккегг © AP Photo/ Paul Sancya

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Шанхай Дрэгонс" заключил контракт до конца сезона с канадским нападающим Грегом Маккеггом. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Маккегг интересовал многие клубы Континентальной хоккейной лиги, у этого нападающего богатый опыт выступления за океаном, немало игр в НХЛ. Грег - двусторонний форвард, способный сыграть как в центре, так и на краю, с хорошими навыками на вбрасываниях. Уверенно держит борьбу, может помочь в меньшинстве. Усилит конкуренцию в основном составе нашей команды и добавит мастерства, как в атаке, так и в обороне", - сказал генеральный менеджер клуба Игорь Варицкий.

За клуб Маккегг будет выступать под 19-м номером.

Маккеггу 33 года, он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом "Торонто" в 2010 году под общим 62-м номером. Впоследствии форвард выступал за "Флориду", "Тампу", "Питтсбург", "Каролину", "Бостон" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Маккегг провел 251 матч в НХЛ и набрал 41 (23+18) очко. Также на счету нападающего 497 матчей в Американской хоккейной лиге (АХЛ), в которых он набрал 264 (106+158) очка.