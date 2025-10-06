Дзюба высказался о незабитом пенальти в матче РПЛ с "Зенитом"

Встреча между "Акроном" и "Зенитом" завершилась со счетом 1:1

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба © Михаил Синицын/ ТАСС

ТАСС, 6 октября. Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба ощутил поддержку людей после незабитого пенальти в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Об этом Дзюба рассказал "Спорт-Экспрессу".

Матч "Акрон" - "Зенит" прошел 4 октября и завершился со счетом 1:1. На пятой компенсированной ко второму тайму минуте Дзюба не реализовал пенальти.

"Расстроился, но не так, как обычно. Как правило, нужно 3-4 дня, чтобы отойти. История неприятная, перед командой нужно будет отмазаться. Но после этого пенальти получил столько теплоты и доброты, сколько от голов не получаешь. Значит, так должно было случиться. Сделал вывод, анализирую, буду сильнее", - сказал Дзюба.