Футболист ПАОКа Чалов пропустит из-за травмы две недели

Ранее россиянин получил повреждение задней поверхности бедра

Нападающий ПАОКа Федор Чалов © AP Photo/ Giannis Papanikos

ТАСС, 6 октября. Нападающий греческого футбольного клуба ПАОК россиянин Федор Чалов восстановится от повреждения задней поверхности бедра в течение двух недель. Об этом сообщила пресс-служба клуба изданию "Спорт-Экспресс".

"У Чалова небольшое повреждение. Скорее всего, он вернется на поле после октябрьской международной паузы", - сказали в пресс-службе греческого клуба.

Чалов перешел в ПАОК из московского ЦСКА в августе 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел за греческий клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.