Шипачев первым достиг отметки в 900 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ

Этот рубеж покорился форварду в домашней игре против челябинского "Трактора"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Российский нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев первым в истории провел 900 матчей в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Данная отметка покорилась форварду в домашней игре против челябинского "Трактора".

Шипачеву 38 лет, он перешел в минское "Динамо" летом 2024 года. Хоккеист является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории КХЛ, также ему принадлежит рекорд по числу проведенных игр с учетом плей-офф (1 072).