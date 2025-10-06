Ларионов объяснил, почему Голдобин не сыграл в матче КХЛ с "Локомотивом"

По словам тренера, хоккеист не выдерживает конкуренции в составе

Нападающий СКА Николай Голдобин © Арина Антонова/ ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Нападающий СКА Николай Голдобин не попал в заявку на матч Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с "Локомотивом", поскольку не выдерживает конкуренции в составе. Такое мнение журналистам высказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Армейцы проиграли "Локомотиву" в гостях со счетом 2:4. После матча со "Спартаком" Ларионов раскритиковал игру Голдобина, который в той встрече провел на льду меньше всех времени - восемь минут.

"Есть такие понятия, как концентрация, конкуренция и рабочая этика, - ответил Ларионов на вопрос о том, почему Голдобин не попал в состав на прошедший матч. - Вот по тем причинам, которые я вам назвал. Он просто проиграл конкуренцию в составе".

Голдобин в августе перешел в СКА с драфта отказов, куда его выставил "Спартак".