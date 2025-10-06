"Спартак" обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с ЦСКА

В клубе не согласны с назначением пенальти за нарушение со стороны Жедсона и с неназначением пенальти после фола на Наиле Умярове

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭКС РФС) по просьбе московского "Спартака" разберет два эпизода матча 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Читайте также

"Пенальти был непонятен". Александр Гришин — о дерби ЦСКА — "Спартак"

Встреча прошла 5 октября и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:2.

"Обратились в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с ЦСКА. На 11-й минуте матча назначение пенальти в наши ворота за якобы нарушение со стороны Жедсона Фернандеша. На 70-й минуте не назначенный пенальти в ворота соперника после фола на Наиле Умярове", - говорится в сообщении.

По итогам 11 туров ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 24 очками. "Спартак" занимает 6-е место, набрав 18 очков.