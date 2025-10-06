Игрока "Тампы" отстранили на 4 матча НХЛ за грубость в предсезонной встрече

Массовые потасовки в матче с "Флоридой" начались с грубой атаки Сабурина в отношении защитника Аарона Экблада

Аарон Экблад ("Флорида") и Скотт Сабурин ("Тампа") © Lynne Sladky/ AP

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Канадский нападающий "Тампы" Скотт Сабурин дисквалифицирован на четыре матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за грубость в предсезонной встрече. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Ранее стало известно, что Сабурин и швейцарский защитник "Тампы" Янис Мозер дадут показания перед комиссией по безопасности игроков НХЛ по итогам предсезонной игры против "Флориды", которая прошла 5 октября. Игроки обеих команд набрали 322 минуты штрафа. Всего на площадке произошло пять драк, а 13 хоккеистов были удалены до конца игры. Массовые потасовки начались с грубой атаки Сабурина в отношении защитника "Флориды" Аарона Экблада, Мозера обвиняют в применении недопустимого силового приема против форварда соперников Йеспера Боквиста.

Сабурин пропустит домашние игры против "Оттавы" и "Нью-Джерси", а также гостевые встречи с "Бостоном" и "Вашингтоном".