Минпросвещения работает со спортивной федерацией для развития фиджитал-спорта

Фиджитал-спорт направлен прежде всего на вовлечение детей в активное занятие физической культурой через взаимодействие между миром виртуальным и миром реальным, отметил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ поддерживает увлечение детей фиджитал-спортом, так как он стимулирует заниматься физической культурой. Ведомство также сотрудничает со спортивной федерацией по данному вопросу, сообщил ТАСС первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.

"Фиджитал-спорт направлен прежде всего на вовлечение детей в активное занятие физической культурой через взаимодействие между миром виртуальным и миром реальным. В фиджитал-спорте нельзя стать победителем только на компьютере. Нужно заниматься футболом или иным другим видом спорта, который, собственно говоря, и является частью фиджитал-соревнований. Мы соответствующим образом взаимодействуем со спортивной федерацией", - сказал он.

Ранее в Нижнем Новгороде прошли фиджитал-игры по пяти дисциплинам: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-танцы, фиджитал-хоккей и фиджитал-шутер. В соревнованиях приняли участие порядка 400 спортсменов из 56 команд.