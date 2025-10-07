Сборная России по гребному слалому вернулась с чемпионата мира в Австралии

На турнире Алсу Миназова выиграла серебро в каноэ-одиночке

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сборная России по гребному слалому, сумевшая на чемпионате мира в Австралии достичь наивысшего результата в своей истории, вернулась в Москву после 40-часового перелета. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из аэропорта Внуково.

Алсу Миназова выиграла серебро чемпионата мира в австралийском Пенрите в каноэ-одиночке. До этого самым большим успехом для российских слаломистов была бронзовая медаль Павла Эйгеля, завоеванная на мировом первенстве 2018 года. В столичном аэропорту сборную встречали представители Федерации гребного слалома России во главе с ее президентом Сергеем Папушем, а также тренеры и близкие спортсменов.

"Сегодня мы встречаем наших спортсменов, которые выступали в обществе самых лучших, кто умеет покорять горные реки. Три года изоляции наши ребята с большим достоинством вытерпели и показали другим сборным командам, как можно, не имея большого международного опыта, прекрасно выступать", - обратился к вернувшимся на родину Папуш.

"Это было прекрасно, я безумно рада всех видеть, видеть всех с флагами, - призналась ТАСС Миназова. - Российского флага, конечно, нам не хватает на международной арене, но пока так. Но мы возвращаемся, и возвращаемся серьезно. В сумме 40 часов у нас была дорога домой, мы летели с пересадками в Куала-Лумпуре и Стамбуле".

Чемпионат мира по гребному слалому проходил в Пенрите с 29 сентября по 4 октября. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.