Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортСборные по футболу

Стало известно имя возможного нового тренера сборной Казахстана

Им может стать поляк Михал Пробеж
Редакция сайта ТАСС
07:38

Михал Пробеж

© AP Photo/ Luis Vieira

ТАСС, 7 октября. Сборную Казахстана по футболу может возглавить польский тренер Михал Пробеж. Об этом сообщил журналист Матеуш Борек в эфире YouTube-канала Moc Futbolu.

По информации журналиста, бывший главный тренер сборной Польши достиг соглашения с Казахстанской федерацией футбола о начале сотрудничества. Официальное подтверждение этой информации ожидается в ближайшее время, однако детали контракта пока остаются неизвестными.

В сентябре пост главного тренера сборной Казахстана покинул Али Алиев, который сменил в этой должности россиянина Станислава Черчесова.

Пробежу 53 года, он возглавлял сборную Польши с 2023 по 2025 год. Единственным клубом тренера за пределами Польши был греческий "Арис". 