В "Металлурге" рассказали, когда примут решение о дебютном матче Кузнецова

В команде ждут, когда игрок наберет необходимые кондиции

/Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Нападающий "Металлурга" Евгений Кузнецов © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение о том, когда двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов может дебютировать за магнитогорский "Металлург" в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), еще не принято. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор "Металлурга" Евгений Бирюков.

Магнитогорский клуб объявил о переходе Кузнецова 1 октября. 33-летний форвард подписал контракт до конца сезона.

"Не могу ничего сказать. Как вернемся домой, потренируемся, и тренерский штаб примет решение, обсудив ситуацию с тренером по физподотовке", - ответил Бирюков на вопрос о дебюте.

Он отметил, что наличие Кузнецова в составе важно с учетом большого количества молодых игроков в команде. "Это человек, у которого огромный опыт, и он должен, да ему и надо быть примером на льду и вне льда, что очень важно. У нас в команде очень много молодых ребят, которые должны смотреть, учиться. Мы все знаем, какой Евгений хоккеист, что он умеет. Можно сказать, что это игрок без слабых мест. Самое главное, чтобы сейчас он набрал форму и в полных кондициях подошел к играм", - отметил спортивный директор.

"Я уже сказал, что мы с ним обо всем поговорили, расставили точки над i, двигаемся дальше. Евгений - парень, воспитанный улицей, в хорошем смысле этого слова. Он дал понять, что он очень настроен и очень хочет поиграть, добиться результата в России. И мы с главным тренером, увидев его настрой, приняли решение работать с ним", - добавил Бирюков.