Муравьева рассказала о работе с Мишиным над тройным акселем

Спортсменка перешла в группу тренера в конце прошлого сезона

Софья Муравьева © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Фигуристка Софья Муравьева, переехавшая в конце прошлого сезона в Санкт-Петербург, работает со своим новым тренером Алексеем Мишиным над тройным акселем. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

Ранее спортсменка тренировалась в академии "Ангелы Плющенко".

"Мы с Алексеем Николаевичем много работаем над тройным акселем. Его секреты я раскрывать не буду, но поверьте, их у него предостаточно. Сейчас мы уделяем много внимания технике - есть много новых, интересных для меня упражнений, - рассказала Муравьева. - Работа над акселем идет, но на него нужно время. Потому что сначала ушло много сил на адаптацию: к новому тренировочному процессу, к новому тренеру, катку, городу. Да и я сама немного изменилась. Нужно снова прийти в ту форму, в которой можно уверенно исполнять тройной аксель - чтобы он давался легче".