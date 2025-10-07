Муравьева рассказала, что стала спокойнее после переезда в Петербург

Фигуристка тренируется под руководством Алексея Мишина

Редакция сайта ТАСС

Софья Муравьева © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Фигуристка Софья Муравьева после переезда в Санкт-Петербург, где она тренируется под руководством тренера Алексея Мишина, стала спокойнее, сдержаннее и радостнее. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

Ранее спортсменка тренировалась в академии "Ангелы Плющенко".

"Я стала немного спокойнее, сдержаннее. С другой стороны - в моей жизни появилось больше радости, - рассказала спортсменка. - На контрольных прокатах в день короткой программы я это особенно остро почувствовала: первый старт, ты встречаешься со всеми, общаешься - это очень трепетно во мне отозвалось. В день произвольной уже было поспокойнее, придерживала эмоции - может, поэтому чуть больше устала".