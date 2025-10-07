Футболист "Атланты" Миранчук пропустил тренировку сборной России
Редакция сайта ТАСС
08:38
НОВОГОРСК /Московская область/, 7 октября. /ТАСС/. Полузащитник американской "Атланты" Алексей Миранчук не принял участия в открытой тренировке сборной России по футболу во вторник. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Миранчук не успел прибыть в расположение сборной из-за долгого перелета из США. По индивидуальной программе проводит тренировку защитник Игорь Дивеев. Всего на поле занимаются 25 футболистов.
Сборная России проведет домашние товарищеские матчи с командами Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).