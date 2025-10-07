Карпина расстраивает отсутствие игровой практики у футболиста Захаряна

Полузащитник не проходит в основной состав "Реал Сосьедад"

Полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян © Juan Manuel Serrano Arce/ Getty Images

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 октября. /ТАСС/. Нынешнее положение футболиста Арсена Захаряна в испанском "Реал Сосьедад" может только расстраивать. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

22-летний полузащитник попал в предварительный состав сборной России на товарищеские матчи с командами Ирана и Боливии, но не оказался в окончательном списке игроков. В испанском клубе полузащитник не проходит в основной состав.

"Потому что не заслужил, не попал. Расстраивает его положение. Не знаю, как быть, нужно работать", - сказал Карпин.