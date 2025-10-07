Карпин объяснил невызов футболиста Джикии в сборную России

Защитник выступает за турецкий "Антальяспор"

Георгий Джикия © Софья Сандурская/ ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб рассматривал возможность вызова в расположение национальной команды защитника турецкого "Антальяспора" Георгия Джикии, но отдали предпочтение другим кандидатам. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

В текущем сезоне Джикия провел 8 матчей за "Антальяспор", забив 2 мяча.

"Рассматривали. Пока других вызвали. Голы не главное. Возраст не играет роли, Осипенко же вызываем. Играет - нормально, слава богу", - сказал Карпин.

Джикии 31 год, в последний раз он сыграл за сборную России 16 октября 2023 года, тогда в матче с командой Кении (2:2) на выезде он провел на поле всю игру.

Сборная России в октябре проведет домашние товарищеские матче с командами Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).