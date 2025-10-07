Карпин заявил, что у него нет новой информации о матче сборных России и США

Главный тренер национальной команды отметил, что ему был бы интересе подобный матч

Редакция сайта ТАСС

© Роман Шлуинский/ ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 октября. /ТАСС/. Дополнительной информации о проведении товарищеского матча между сборными России и США нет, но российская команда заинтересована в такой игре. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что обсуждается проведение футбольного матча сборных России и США. Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов 11 сентября подтвердил, что организация ведет переговоры по организации встречи.

"Дополнительной информации по матчу Россия - США нет. Конечно, было бы интересно провести матч. Они примут участие в чемпионате мира, как наши соперники ближайшие. Поэтому очень интересно было бы сыграть с командой США", - сказал Карпин.

В последний раз сборные России и США играли 14 ноября 2012 года, встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:2. Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года и проводят только товарищеские международные матчи.