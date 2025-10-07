Карпин отметил дефицит нападающих для вызова в сборную России

В окончательный состав сборной России на октябрьский сбор вошли три нападающих, один из которых выбыл из-за травмы

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин © Сергей Савостьянов/ ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 октября. /ТАСС/. На данный момент существует дефицит нападающих для вызова в сборную России по футболу. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В окончательный состав сборной России на октябрьский сбор вошли нападающие Тамерлан Мусаев, Иван Сергеев, Дмитрий Воробьев. Позднее стало известно, что Мусаев пропустит товарищеские матчи из-за травмы.

"Пока останутся два форварда. Не будет дозаявок. Проблема с форвардами? Пока нет головной боли. Есть Воробьев, Сергеев, Комличенко пока проигрывает. Соболев пока не подтвердил. Дефицит - да", - сказал Карпин.

Сборная России проведет домашние товарищеские матчи с командами Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).