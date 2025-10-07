Карпин рассказал, что у него не было конфликтов с Гафиным

Дмитрий Гафин покинул пост председателя совета директоров "Динамо" 2 октября

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин © Александр Щербак/ ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу и "Динамо" Валерий Карпин не имел конфликта с бывшим председателем совета директоров столичного клуба Дмитрием Гафиным. Об этом Карпин рассказал журналистам.

"Динамо" объявило об уходе Гафина 2 октября. В этой должности его сменил Александр Ивлев.

"По трансферам советовались [с Гафиным]. Я говорил, на какие позиции нужны игроки. Спортивный блок определяет тех, кого можно привести. Главный тренер говорит, что это устраивает", - сказал Карпин.

"Никаких конфронтаций не было. Я был с ним в хороших отношениях. После его ухода с ним не говорили. Пока не знаком с новым руководителем Ивлевым", - добавил он.