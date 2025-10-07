Карпин назвал злом ограничения в футболе

Согласно нынешнему лимиту, клубы Российской премьер-лиги могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин © Михаил Синицын/ ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 октября. /ТАСС/. Лимит на легионеров и другие ограничения являются злом для футбола. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле". Согласно нынешнему лимиту, клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

"Ограничения - это зло. Я же не вдаюсь в подробности по подбору состава: нужно делать замены, тебе нужны русские игроки, чтобы выпускать, сколько за кого платить денег. Много нюансов. Нужно конкурировать с одним или с несколькими [игроками]. Если я лучше, то буду играть", - сказал Карпин.

В интервью порталу "РБ Спорт" Дегтярев затрагивал тему со скептическим отношением Карпина к позиции министра по лимиту, отметив, что в следующий раз может не согласовать его кандидатуру при продлении контракта. "Если для того, чтобы согласовать тренера сборной, главный тренер должен быть согласным с любым высказыванием министра или кого-то другого, то я не буду говорить то, что хотят. Если от этого зависит, значит, не согласуют", - подчеркнул Карпин.

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года, действующий контракт специалиста истекает в июле 2028 года.