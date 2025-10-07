Тренер сборной России по гимнастике Алфосов получил нейтральный статус

Также FIG предоставила нейтральный статус Даниилу Новикову, Артему Суконнову, Елене Айлоян, Марине Стяжкиной, Игорю Голубеву и Сергею Гуляшко

ТАСС, 7 октября. Старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов получил нейтральный статус от Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Также нейтральный статус получили российский гимнаст Даниил Новиков, тренеры Артем Суконнов, Елена Айлоян и Марина Стяжкина и врачи Игорь Голубев и Сергей Гуляшко.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября.