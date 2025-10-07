Реклама на ТАСС
Фигурист Куница рассказал, что ему непривычно видеть Косторную за бортом

Во вторник он выступил в паре с Анастасией Коробейниковой на чемпионате Москвы
13:27

Алена Косторная и Георгий Куница

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Фигуристу Георгию Кунице непривычно видеть свою супругу чемпионку Европы Алену Косторную за бортом, а не вместе с собой на льду. Об этом Куница рассказал журналистам.

Ранее Косторная и Куница стали родителями. Во вторник Куница выступил в паре с Анастасией Коробейниковой на чемпионате Москвы, чтобы защитить разряд.

"Сегодня допустили ошибки, которых можно было не допускать. Завтра катаем произвольную, потом у нас мемориал Панина-Коломенкина. Не получилась подтвердить разряд? Было падение, но остальное в целом позволяло, и из-за этого не получилось. Как Алена [Косторная] в роли тренера сегодня? Поддержка чувствовалась. Необычно ощущать ее не вместе на льду, а за бортом", - сказал Куница.

"Чувствовалась поддержка. Первое соревнование за долгое время в паре очень волнительно. Наверное, волнение помешало справиться со всем на 100%", - отметила Коробейникова.

Пара набрала 50,90 балла за короткую программу. 

