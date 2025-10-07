Решение об отказе в открытии дела по обращению Писарского отменили

Футболист обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку на предмет наличия в действиях генерального директора букмекерской компании "Бетсити" Алексея Коршкова и должностных лиц РФС признаков преступления

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Прокуратура Москвы отменила решение полиции об отказе в возбуждении дела по заявлению игрока Владимира Писарского в отношении должностных лиц Российского футбольного союза (РФС) и руководства букмекерской компании "Бетсити", направив материалы на дополнительную проверку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист спортсмена Антон Смирнов.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было вынесено в июле. После этого сторона футболиста обратилась с жалобой в прокуратуру. Писарский обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку на предмет наличия в действиях генерального директора букмекерской компании "Бетсити" Алексея Коршкова и должностных лиц РФС признаков преступления. По версии стороны футболиста, РФС и "Бетсити" могли незаконно распространять друг другу его персональные данные.

Также Смирнов сообщил, что в среду в полицию будет направлено заявление Писарского по новому эпизоду нарушений закона со стороны должностных лиц РФС и букмекерской компании Winline. "Департамент защиты игры РФС вновь незаконно распространил персональные данные Владимира Писарского, равно как и БК Winline в своем ответе на запрос РФС незаконно передала персональные данные физического лица в РФС", - заключил он.

Дело Писарского

3 июля комитет по этике РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых - условно. Нападающий принадлежал самарским "Крыльям Советов", но выступал за "Сочи" на правах аренды. 16 июля самарский клуб объявил о расторжении контракта с форвардом.

Комитет по этике РФС установил, что выступавший за "Сочи" Писарский в день первого стыкового матча за право сыграть в Мир - Российской премьер-лиге с "Пари Нижний Новгород" перевел на банковскую карту друга крупную сумму. Футболист был осведомлен, что тот планирует совершить за счет полученных средств ставки в букмекерских конторах, связанные со стыковыми матчами. Часть ставок была сделана на невыход "Сочи" в премьер-лигу, Писарский при этом участвовал в первом стыковом матче 28 мая 2025 года, в котором получил прямую красную карточку на 35-й минуте.

7 августа стало известно, что РФС отклонил апелляцию Писарского по делу о ставках. Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что футболист намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS). Регламент РФС по этике запрещает субъектам футбола прямо или косвенно принимать участие в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами.

13 августа Писарский обратился к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой инициировать служебное расследование в отношении главы комитета РФС по этике Андрея Стукалова в связи с нарушением регламента РФС по этике. 11 сентября генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что КДК может в ближайшее время вновь рассмотреть ситуацию с Писарским. 18 сентября стало известно, что сторона Писарского отправила в CAS апелляцию на решение о дисквалификации. 10 октября РФС намерен рассмотреть новое дело против Писарского.