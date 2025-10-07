"Металлург" единолично возглавил общую таблицу КХЛ

Магнитогорцы обыграли "Торпедо" и опередили в таблице "Локомотив"

Игроки "Металлурга" © Михаил Синицын/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 октября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" со счетом 5:1 обыграл нижегородское "Торпедо" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 550 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Даниил Вовченко (2-я минута), Никита Коротков (9), Егор Яковлев (14), Валерий Орехов (23) и Дерек Барач (55). У проигравших отличился Михаил Абрамов (11).

"Металлург" одержал четвертую победу подряд и набрал 22 очка, став единоличным лидером общей таблицы КХЛ. Магнитогорская команда обошла ярославский "Локомотив", который имеет на счету 20 очков и возглавляет Западную конференцию. Оба клуба провели по 13 матчей с начала сезона.

"Торпедо" потерпело третье поражение подряд. Нижегородская команда занимает 2-е место в таблице Западной конференции с 17 очками после 14 игр. В следующем матче "Металлург" и "Торпедо" вновь сыграют между собой, встреча пройдет 10 октября в Магнитогорске.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 13 7 1 1 1 1 0 2 44-26 20 2 "Торпедо" 14 5 3 0 0 1 0 5 39-36 17 3 "Динамо" Мн 11 5 1 1 1 1 0 2 32-25 16 4 "Спартак" 13 5 0 1 1 2 0 4 40-41 15 5 "Шанхай Дрэгонс" 11 4 2 0 1 1 0 3 33-30 14 6 ЦСКА 12 6 0 0 1 0 0 5 35-34 13 7 "Динамо" М 11 2 1 3 1 0 0 4 31-34 13 8 "Северсталь" 12 6 0 0 0 0 0 6 33-30 12 9 СКА 12 4 1 0 0 2 0 5 36-36 12 10 "Сочи" 12 2 0 2 0 1 0 7 28-37 9 11 "Лада" 13 3 0 0 1 1 0 8 25-51 8