"Металлург" единолично возглавил общую таблицу КХЛ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 октября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" со счетом 5:1 обыграл нижегородское "Торпедо" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 550 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Даниил Вовченко (2-я минута), Никита Коротков (9), Егор Яковлев (14), Валерий Орехов (23) и Дерек Барач (55). У проигравших отличился Михаил Абрамов (11).
"Металлург" одержал четвертую победу подряд и набрал 22 очка, став единоличным лидером общей таблицы КХЛ. Магнитогорская команда обошла ярославский "Локомотив", который имеет на счету 20 очков и возглавляет Западную конференцию. Оба клуба провели по 13 матчей с начала сезона.
"Торпедо" потерпело третье поражение подряд. Нижегородская команда занимает 2-е место в таблице Западной конференции с 17 очками после 14 игр. В следующем матче "Металлург" и "Торпедо" вновь сыграют между собой, встреча пройдет 10 октября в Магнитогорске.
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|13
|7
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|44-26
|20
|2
|"Торпедо"
|14
|5
|3
|0
|0
|1
|0
|5
|39-36
|17
|3
|"Динамо" Мн
|11
|5
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|32-25
|16
|4
|"Спартак"
|13
|5
|0
|1
|1
|2
|0
|4
|40-41
|15
|5
|"Шанхай Дрэгонс"
|11
|4
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|33-30
|14
|6
|ЦСКА
|12
|6
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|35-34
|13
|7
|"Динамо" М
|11
|2
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|31-34
|13
|8
|"Северсталь"
|12
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|33-30
|12
|9
|СКА
|12
|4
|1
|0
|0
|2
|0
|5
|36-36
|12
|10
|"Сочи"
|12
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|7
|28-37
|9
|11
|"Лада"
|13
|3
|0
|0
|1
|1
|0
|8
|25-51
|8
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|13
|8
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|52-31
|22
|2
|"Авангард"
|12
|7
|1
|1
|0
|0
|0
|3
|45-29
|18
|3
|"Автомобилист"
|13
|7
|0
|1
|0
|1
|0
|4
|43-33
|17
|4
|"Ак Барс"
|13
|7
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|35-39
|15
|5
|"Нефтехимик"
|13
|6
|1
|0
|0
|0
|0
|6
|34-37
|14
|6
|"Трактор"
|13
|4
|1
|0
|2
|2
|0
|4
|37-43
|14
|7
|"Адмирал"
|11
|3
|1
|1
|2
|0
|0
|4
|26-29
|12
|8
|"Барыс"
|13
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|6
|31-36
|12
|9
|"Амур"
|12
|4
|0
|0
|2
|0
|0
|6
|22-30
|10
|10
|"Сибирь"
|11
|1
|0
|4
|0
|0
|0
|6
|22-29
|10
|11
|"Салават Юлаев"
|10
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|5
|24-31
|8