"Металлург" единолично возглавил общую таблицу КХЛ

Магнитогорцы обыграли "Торпедо" и опередили в таблице "Локомотив"
Редакция сайта ТАСС
18:23

Игроки "Металлурга"

© Михаил Синицын/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 октября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" со счетом 5:1 обыграл нижегородское "Торпедо" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 550 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Даниил Вовченко (2-я минута), Никита Коротков (9), Егор Яковлев (14), Валерий Орехов (23) и Дерек Барач (55). У проигравших отличился Михаил Абрамов (11).

"Металлург" одержал четвертую победу подряд и набрал 22 очка, став единоличным лидером общей таблицы КХЛ. Магнитогорская команда обошла ярославский "Локомотив", который имеет на счету 20 очков и возглавляет Западную конференцию. Оба клуба провели по 13 матчей с начала сезона.

"Торпедо" потерпело третье поражение подряд. Нижегородская команда занимает 2-е место в таблице Западной конференции с 17 очками после 14 игр. В следующем матче "Металлург" и "Торпедо" вновь сыграют между собой, встреча пройдет 10 октября в Магнитогорске.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"13711110244-2620
2"Торпедо"14530010539-3617
3"Динамо" Мн11511110232-2516
4"Спартак"13501120440-4115
5"Шанхай Дрэгонс"11420110333-3014
6ЦСКА12600100535-3413
7"Динамо" М11213100431-3413
8"Северсталь"12600000633-3012
9СКА12410020536-3612
10"Сочи"12202010728-379
11"Лада"13300110825-518
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"13811110152-3122
2"Авангард"12711000345-2918
3"Автомобилист"13701010443-3317
4"Ак Барс"13700100535-3915
5"Нефтехимик"13610000634-3714
6"Трактор"13410220437-4314
7"Адмирал"11311200426-2912
8"Барыс"13311110631-3612
9"Амур"12400200622-3010
10"Сибирь"11104000622-2910
11"Салават Юлаев"10210110524-318

  

