"Спартак" прервал серию "Шанхай Дрэгонс" из трех побед в КХЛ

Красно-белые одержали первую сухую победу в сезоне
18:46

Вратарь Патрик Рыбар ("Шанхай Дрэгонс") и Даниэль Усманов ("Спартак")

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Московский клуб "Спартак" одержал победу над китайским "Шанхай Дрэгонс" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Коростелев (9-я минута), Натан Тодд (26) и Михаил Мальцев (39). В перерыве после первого периода вратарь "Шанхай Дрэгонс" Патрик Рыбар был заменен на Андрея Кареева.

Ранее "Спартак" в этом сезоне уступил "Шанхай Дрэгонс" (1:3). Красно-белые одержали первую сухую победу в сезоне.

"Спартак" располагается на 4-й строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В активе команды 15 очков. "Шанхай Дрэгонс" прервал серию из трех побед в КХЛ. Китайский клуб занимает 5-е место на Западе, набрав 14 очков.

В следующем матче "Шанхай Дрэгонс" примет минское "Динамо" 9 октября. "Спартак" дома сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым" 10 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"13711110244-2620
2"Торпедо"14530010539-3617
3"Динамо" Мн11511110232-2516
4"Спартак"13501120440-4115
5"Шанхай Дрэгонс"11420110333-3014
6ЦСКА12600100535-3413
7"Динамо" М11213100431-3413
8"Северсталь"12600000633-3012
9СКА12410020536-3612
10"Сочи"12202010728-379
11"Лада"13300110825-518
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"13811110152-3122
2"Авангард"12711000345-2918
3"Автомобилист"13701010443-3317
4"Ак Барс"13700100535-3915
5"Нефтехимик"13610000634-3714
6"Трактор"13410220437-4314
7"Адмирал"11311200426-2912
8"Барыс"13311110631-3612
9"Амур"12400200622-3010
10"Сибирь"11104000622-2910
11"Салават Юлаев"10210110524-318

  

КХЛ