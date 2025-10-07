"Спартак" прервал серию "Шанхай Дрэгонс" из трех побед в КХЛ

Красно-белые одержали первую сухую победу в сезоне

Редакция сайта ТАСС

Вратарь Патрик Рыбар ("Шанхай Дрэгонс") и Даниэль Усманов ("Спартак") © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Московский клуб "Спартак" одержал победу над китайским "Шанхай Дрэгонс" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Коростелев (9-я минута), Натан Тодд (26) и Михаил Мальцев (39). В перерыве после первого периода вратарь "Шанхай Дрэгонс" Патрик Рыбар был заменен на Андрея Кареева.

Ранее "Спартак" в этом сезоне уступил "Шанхай Дрэгонс" (1:3). Красно-белые одержали первую сухую победу в сезоне.

"Спартак" располагается на 4-й строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В активе команды 15 очков. "Шанхай Дрэгонс" прервал серию из трех побед в КХЛ. Китайский клуб занимает 5-е место на Западе, набрав 14 очков.

В следующем матче "Шанхай Дрэгонс" примет минское "Динамо" 9 октября. "Спартак" дома сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым" 10 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 13 7 1 1 1 1 0 2 44-26 20 2 "Торпедо" 14 5 3 0 0 1 0 5 39-36 17 3 "Динамо" Мн 11 5 1 1 1 1 0 2 32-25 16 4 "Спартак" 13 5 0 1 1 2 0 4 40-41 15 5 "Шанхай Дрэгонс" 11 4 2 0 1 1 0 3 33-30 14 6 ЦСКА 12 6 0 0 1 0 0 5 35-34 13 7 "Динамо" М 11 2 1 3 1 0 0 4 31-34 13 8 "Северсталь" 12 6 0 0 0 0 0 6 33-30 12 9 СКА 12 4 1 0 0 2 0 5 36-36 12 10 "Сочи" 12 2 0 2 0 1 0 7 28-37 9 11 "Лада" 13 3 0 0 1 1 0 8 25-51 8