"Спартак" прервал серию "Шанхай Дрэгонс" из трех побед в КХЛ
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Московский клуб "Спартак" одержал победу над китайским "Шанхай Дрэгонс" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Коростелев (9-я минута), Натан Тодд (26) и Михаил Мальцев (39). В перерыве после первого периода вратарь "Шанхай Дрэгонс" Патрик Рыбар был заменен на Андрея Кареева.
Ранее "Спартак" в этом сезоне уступил "Шанхай Дрэгонс" (1:3). Красно-белые одержали первую сухую победу в сезоне.
"Спартак" располагается на 4-й строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В активе команды 15 очков. "Шанхай Дрэгонс" прервал серию из трех побед в КХЛ. Китайский клуб занимает 5-е место на Западе, набрав 14 очков.
В следующем матче "Шанхай Дрэгонс" примет минское "Динамо" 9 октября. "Спартак" дома сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым" 10 октября.
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|13
|7
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|44-26
|20
|2
|"Торпедо"
|14
|5
|3
|0
|0
|1
|0
|5
|39-36
|17
|3
|"Динамо" Мн
|11
|5
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|32-25
|16
|4
|"Спартак"
|13
|5
|0
|1
|1
|2
|0
|4
|40-41
|15
|5
|"Шанхай Дрэгонс"
|11
|4
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|33-30
|14
|6
|ЦСКА
|12
|6
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|35-34
|13
|7
|"Динамо" М
|11
|2
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|31-34
|13
|8
|"Северсталь"
|12
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|33-30
|12
|9
|СКА
|12
|4
|1
|0
|0
|2
|0
|5
|36-36
|12
|10
|"Сочи"
|12
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|7
|28-37
|9
|11
|"Лада"
|13
|3
|0
|0
|1
|1
|0
|8
|25-51
|8
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|13
|8
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|52-31
|22
|2
|"Авангард"
|12
|7
|1
|1
|0
|0
|0
|3
|45-29
|18
|3
|"Автомобилист"
|13
|7
|0
|1
|0
|1
|0
|4
|43-33
|17
|4
|"Ак Барс"
|13
|7
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|35-39
|15
|5
|"Нефтехимик"
|13
|6
|1
|0
|0
|0
|0
|6
|34-37
|14
|6
|"Трактор"
|13
|4
|1
|0
|2
|2
|0
|4
|37-43
|14
|7
|"Адмирал"
|11
|3
|1
|1
|2
|0
|0
|4
|26-29
|12
|8
|"Барыс"
|13
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|6
|31-36
|12
|9
|"Амур"
|12
|4
|0
|0
|2
|0
|0
|6
|22-30
|10
|10
|"Сибирь"
|11
|1
|0
|4
|0
|0
|0
|6
|22-29
|10
|11
|"Салават Юлаев"
|10
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|5
|24-31
|8