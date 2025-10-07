Реклама на ТАСС
Тренер Разин объяснил причины словесной перепалки после матча КХЛ

Наставник "Металлурга" был возмущен неспортивными действиями игроков "Торпедо"
Редакция сайта ТАСС
19:16

Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин

© Михаил Терещенко/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 октября. /ТАСС/. Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Андрей Разин был возмущен неспортивными действиями игроков "Торпедо" в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), из-за чего после встречи у него произошел словесный конфликт с наставником нижегородцев Алексеем Исаковым. Об этом Разин рассказал журналистам.

Матч в Нижнем Новгороде завершился победой гостей со счетом 5:1. Разин выразил негодование действиями соперника во время послематчевого флэш-интервью, после чего вступил в словесную перепалку с Исаковым в подтрибунном помещении.

"Все было в сугубо разговорном тоне, согласен, на повышенных тонах. Рукоприкладства с моей стороны не было, - сказал Разин. - Зачем играть с людьми, которых шайба не интересует, а они начали втыкаться? Призываю лигу обратить внимание на того же Сергея Бойкова, который вышел на лед нанести игроку травму, и если не нанес ее сейчас, то сделает это в следующий раз. И если лига наказала Сергея Плотникова из-за его бэкграунда, то посмотрите на Бойкова, который еще со времен "Динамо" не хоккеист, а антихоккеист. Это должно наказываться".

"Жалко, что начался нехоккей, все можно было предотвратить. Не получилось, хотя мы все для этого сделали. Я уже сказал и повторюсь, что надо уметь проигрывать", - добавил он.

Разин отдал должное Исакову, который до "Торпедо" работал главным тренером клуба Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) "Торпедо-Горький" и выиграл с ним чемпионат в прошлом сезоне. "Хотел после игры похвалить Алексея за его такой тяжелый путь из ВХЛ. Про меня уже много знают, но не все знают, что Алексей у меня в клубе в Саратове работал администратором, и я никогда бы не подумал, что он станет тренером КХЛ. Ему честь за это и хвала. Мне многие пишут, что людей зовут вторым тренером в ВХЛ, но с зарплатой как в детской школе. Я часто говорю, что тот путь Исакова - пример для молодых", - отметил он. 

