Овечкин заявил, что не думает о продлении контракта перед стартом сезона

Хоккеист сосредоточен на том, чтобы полноценно войти в стартующий регулярный чемпионат

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © Patrick Smith Getty Images

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан хоккейного клуба "Вашингтон" Александр Овечкин не задумывается над вопросом о продлении контракта перед стартом сезона. Его комментарий приводит пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нынешнее соглашение Овечкина с "Вашингтоном" рассчитано до конца сезона-2025/26.

"Не знаю, - ответил Овечкин на вопрос, станет ли предстоящий сезон НХЛ последним для него. - Я просто живу сегодняшним днем. Нужно получать удовольствие, наслаждаться жизнью и стараться делать все, что в твоих силах".

Овечкин сосредоточен на том, чтобы полноценно войти в стартующий регулярный чемпионат. "Вам следует поговорить с ним, а не со мной, - пояснил хоккеист в ответ на вопрос, есть ли у него приоритетное время для обсуждения этого вопроса с генеральным менеджером "Вашингтона" Крисом Патриком. - Но, как я уже сказал, сейчас такое время года, когда нужно просто подготовиться эмоционально и физически, а как сложится весь год, посмотрим".

Овечкину 40 лет, он выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году "Вашингтон" с россиянином в составе в составе завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли. В прошлом сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадского форварда Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 897 заброшенных шайб.

"Вашингтон" начнет предстоящий регулярный чемпионат домашним матчем против "Бостона", который пройдет в ночь на 9 октября по московскому времени.