Жамнов: новичок "Спартака" Ярош дебютирует в ближайших матчах КХЛ

Тренер отметил готовность защитника к выходу на лед после прохождения тренировочного лагеря в "Коламбусе"

Кристиан Ярош (на первом плане) © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Словацкий защитник "Спартака" Кристиан Ярош дебютирует за столичную команду в ближайших матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам сообщил главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

В понедельник было объявлено о том, что обладатель Кубка Гагарина 2023 года в составе ЦСКА Ярош перешел в "Спартак". Ранее 29-летний Ярош проходил тренировочный лагерь в клубе Национальной хоккейной лиги "Коламбус" и был выставлен на безусловный драфт отказов, с которого его никто не взял, с целью расторжения контракта.

"В ближайшее время он будет играть за нас. Он проходил тренировочныЙ лагерь, готов к игре, просто пару дней у него не было льда", - сказал Жамнов.

Во вторник "Спартак" одержал первую "сухую" победу в сезоне, выиграв дома у "Шанхай Дрэгонс" со счетом 3:0. "Понравилось, как игроки отреагировали на последнее поражение. Играли неплохо, единственное, не понравилось начало третьего периода, не было такой концентрации. Вратарь нас подтащил, но это только одна игра, у нас такие волнообразные скачки", - отметил Жамнов.

В прошедшем матче в третьем и четвертом звеньях у "Спартака" не было ни одного новичка. "У меня доверие есть к любому игроку, у них же задача выходить и завоевывать место в составе. Пока у нас есть конкуренция, это, наоборот, хорошо. Просто так никто отдавать место не собирается. Да, у нас есть ротация в этих звеньях, и то же звено Усманова, Пивчулина и Беляева неплохо играет. Что касается вратарей, мы смотрим их статистику против того или иного соперника, это мы учитываем, плюс физическое состояние", - пояснил Жамнов.

"Шанхай" второй и третий периоды играл без запасного вратаря после того, как травму получил Патрик Рыбар, который был заменен на Андрея Кареева. "Патрик приболел, поэтому пришлось заменить его на Кареева. Третий вратарь находился в раздевалке одетым, он не мог выходить на скамейку. Но он был готов играть, если бы что-то случилось", - рассказал главный тренер гостей Жерар Галлан.