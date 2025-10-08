Обладатель Кубка Стэнли "Флорида" с Бобровским с победы стартовала в НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Действующий обладатель Кубка Стэнли "Флорида" одержала дома победу в стартовом матче нового 109-го сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) над "Чикаго". Встреча завершилась победой со счетом 3:2.

У победителей шайбы забросили Эй.Джей. Грир (12-я минута), Картер Верхаге (15), Йеспер Боквист (50), у проигравших - Фрэнк Назар (11) и Теуво Теравайнен (22).

Матч стал первым в стартовавшем сезоне НХЛ. Перед его началом защитник "Флориды" Аарон Экблад вывез на лед Кубок Стэнли. После чего в рамках церемонии под своды арены был поднят памятный стяг, связанный с победой команды в плей-офф в этом году. В церемонии присутствовали в том числе и травмированные игроки "Флориды" - капитан команды Александр Барков и Мэттью Ткачак.

В первом периоде между собой подрались Грир и капитан "Чикаго" Ник Фолиньо. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский, признававшийся дважды лучшим голкипером регулярного чемпионата, отразил 18 бросков. Его соотечественник Даниил Тарасов, перешедший во "Флориду" этим летом, был в запасе.

В следующем матче "Флорида" 10 октября примет "Филадельфию", "Чикаго" в этот же день на выезде встретится с "Бостоном".