Кубок Ельцина по волейболу может быть возрожден при наличии места в календаре

Турнир проводился с 2003 по 2019 год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Международный турнир по волейболу "Кубок Бориса Ельцина" может быть возрожден при наличии свободных мест в международном календаре при соответствующем решении Всероссийской федерации волейбола. Об этом на пресс-конференции заявил президент волейбольного клуба "Уралочка-НТМК" Алексей Кушнарев.

Этот турнир среди женских волейбольных сборных ежегодно проводился в Екатеринбурге с 2003 года, последний раз состоялся в 2019 году.

"Турнир на самом деле имеет право на жизнь, но его проведение еще связано с международным календарем и календарем тех команд, которые участвуют в олимпийских турнирах. Скорее всего, федерация примет решение о том, когда можно будет собрать еще раз турнир имени Бориса Николаевича", - сказал Кушнарев.

Заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблинцев отметил, что власти региона будут готовы поддержать решение о проведении турнира. "В этом году к нам приезжали наши друзья из Белоруссии, и состоялась игра, где принимали участие девочки из нашей спортивной школы со своими сверстницами. Если на сегодняшний день международное сообщество предлагает нам соответствующие форматы, мы от них не отказываемся, и более того мы их поддерживаем и принимаем участие", - сказал он.

Сборная России побеждала на этом турнире девять раз, трижды выигрывали соревнование китаянки.