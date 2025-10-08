Футболиста "Зенита" Глушенкова признали лучшим игроком месяца в РПЛ

В сентябре он провел три матча, забив пять мячей и сделав одну голевую передачу

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Зенита" Максим Глушенков © Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Футболист петербургского клуба "Зенит" Максим Глушенков признан лучшим игроком сентября в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ).

В сентябре Глушенков провел три матча в первенстве страны, забив 5 голов и отдав 1 передачу. Футболиста "Зенита" единогласно признали лучшим игроком месяца.

Глушенкову 26 лет, в текущем сезоне он провел 12 матчей в разных турнирах, забив 8 голов и отдав 4 передачи.