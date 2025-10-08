Российские пловцы не выступят на этапах Кубка мира в США и Канаде в октябре

Это связано с логистическими и организационными моментами, сообщил ТАСС в Федерации водных видов спорта России

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские пловцы пропустят этапы Кубка мира по плаванию в США и Канаде, которые пройдут в октябре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации водных видов спорта России.

10-12 октября и 17-19 октября этапы Кубка мира пройдут в американских Кармеле и Уэстмонте. 23-25 октября соревнования состоятся в канадском Торонто.

"Тренерский штаб и руководство Федерации водных видов спорта России приняли решение, что спортсмены из сборной не примут участия в этапах Кубка мира по плаванию в октябре в Северной Америке, - сообщили в пресс-службе. - Это связано с логистическими и организационными моментами. Но все спортсмены проходят подготовку к чемпионату России и другим стартам, которые состоятся до конца года".

Российские пловцы выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.