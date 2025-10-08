Норвежская лыжница Венг выступила против допуска российских спортсменов

ТАСС, 8 октября. Норвежская лыжница Тириль Уднес Венг резко раскритиковала возможное возвращение российских спортсменов на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Комментарий Венг приводит ABC Nyheter.

28 сентября телеканал TV2 сообщил, что FIS была настроена положительно в вопросе допуска российских спортсменов до участия в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры, однако единого мнения по этому вопросу среди членов совета организации не было.

"Я категорически против их участия и полностью поддерживаю мнение Норвежской ассоциации лыжного спорта. Мы категорически против этой войны и пока не хотим с ними соревноваться", - сказала Венг.

Положительное решение FIS позволит россиянам выступить на этапах Кубка мира, которые станут отборочными соревнованиями на Олимпиаду. Первые старты по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, двоеборью и сноуборду запланированы на ноябрь. Вопрос допуска россиян будет рассмотрен 21 октября.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований FIS с марта 2022 года, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. При этом ее президент Йохан Элиаш ранее неоднократно заявлял о необходимости допуска спортсменов обеих стран до Олимпиады 2026 года.