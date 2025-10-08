Матчи сборной России по футболу рассудят арбитры из Черногории

Россияне сыграют с командой Ирана 10 октября Волгограде, с боливийцами - 14 октября в Москве

ТАСС, 8 октября. Товарищеские матчи сборной России по футболу с командами Боливии и Ирана рассудит бригада арбитров из Черногории. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Главным судьей обеих встреч назначен рефери Международной федерации футбола Никола Дабанович. Ему будут помогать судьи Владан Тодорович и Срджан Йованович. Резервными арбитрами назначены россияне. На матче с командой Ирана будет работать Рафаэль Шафеев, на игре со сборной Боливии - Антон Фролов.

Сборная России сыграет с командой Ирана 10 октября Волгограде, с боливийцами - 14 октября в Москве. Обе игры начнутся в 20:00 мск.