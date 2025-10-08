Михаил Карполь сравнил уровень чемпионатов России и Италии по волейболу

По мнению тренера, в российской лиге много сильных команд, способных на равных играть с итальянскими и турецкими клубами

Волейболистка московского "Динамо" Наталия Гончарова © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Команды, выступающие в чемпионате России по волейболу среди женщин, могут на равных играть с итальянскими и турецкими клубами. Такое мнение журналистам высказал главный тренер екатеринбургского волейбольного клуба "Уралочка-НТМК" Михаил Карполь.

"Наша лига в этом году максимально становится сильной, потому что очень много легионеров есть практически в каждой команде. У нас очень много сильных команд, и я думаю, что на международной арене они были бы на одном уровне со многими командами Турции или Италии. Это не топ-уровень, середнячки, но Турции и Италии мы точно можем противостоять. Жалко, что нет международных соревнований, чтобы реально проверить, насколько мы способны играть с этими клубами, но то, что лига сильная, а игроки в этой лиге однозначно становятся сильнее - факт", - сказал главный тренер команды.

Карполь добавил, что в условиях отстранения было бы интересно посмотреть на матчи российских и китайских команд. "Считаю, что, когда появятся опять международные соревнования, мы снова будем выступать на очень хорошем уровне", - подчеркнул специалист.

Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров с 2022 года.