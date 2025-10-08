Свищев: кляузы европейских лыжников на россиян не принесут пользы

Ранее норвежская лыжница Тириль Уднес Венг резко раскритиковала возможное возвращение российских спортсменов на соревнования под эгидой FIS

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Кляузы норвежских лыжников на россиян не принесут им никакой пользы в будущем. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее норвежская лыжница Тириль Уднес Венг резко раскритиковала возможное возвращение российских спортсменов на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

"Эти кляузы пользы не принесут, - сказал Свищев. - Рано или поздно наших спортсменов допустят, и что тогда будут говорить шведы и норвежцы? Что им кто-то сказал использовать такую риторику? Глаза будут отворачивать? Эти люди совершенно не думают о будущем, об отношениях со своими коллегами-спортсменами".

28 сентября телеканал TV2 сообщил, что FIS была настроена положительно в вопросе допуска российских спортсменов до участия в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры, однако единого мнения по этому вопросу среди членов совета организации не было.