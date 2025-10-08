"Салават Юлаев" обменял в СКА лучшего снайпера МХЛ прошлого чемпионата

ТАСС, 8 октября. Уфимский хоккейный клуб "Салават Юлаев" обменял нападающего Максима Ильичева в петербургский СКА. Об этом сообщает пресс-служба "Салавата Юлаева".

Взамен "Салават Юлаев" получил денежную компенсацию.

Ильичеву 19 лет. В сезоне-2024/25 нападающий провел 12 матчей в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за "Витязь". Также игрок стал лучшим снайпером Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) прошлого регулярного чемпионата. В июне он перешел из "Витязя" в систему уфимского клуба в результате обмена. В нынешнем сезоне он выступал за уфимский "Толпар" в МХЛ, где в 6 встречах набрал 7 очков, а также провел 3 матча во Всероссийской хоккейной лиге за нефтекамский "Торос", не отметившись результативными действиями.

"Салават Юлаев" располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, набрав 8 очков после 10 встреч. Следующий матч команда проведет в гостях с московским "Динамо" 8 октября.