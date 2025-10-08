Шабаров считает Батракова и Кисляка ориентирами для молодых футболистов

Алексей Батраков и Матвей Кисляк находятся на сборе с основной национальной командой

Полузащитник сборной России Матвей Кисляк © Сергей Савостьянов/ ТАСС

НОВОГОРСК/Московская область/, 8 октября. /ТАСС/. Вызванные в национальную команду футболисты Алексей Батраков, Матвей Кисляк и Матвей Лукин являются хорошими ориентирами для игроков молодежной сборной. Такое мнение журналистам высказал старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров.

Кисляк, Батраков и Лукин находятся на сборе с основной национальной командой. 10 октября сборная России в Волгограде сыграет с командой Ирана, 14 октября россияне в Москве примут боливийцев.

"Раз они [Батраков, Кисляк и Лукин] туда приглашаются, значит, они устраивают главного тренера. Это только радовать может, это хороший ориентир для остальных наших игроков. Здесь расстояние от одного корпуса [молодежной сборной] до другого [основной сборной] всего лишь одно футбольное поле. Кто-то будет долго его переходить, а кто-то - как вышеназванные", - отметил Шабаров.

"С парнями держим контакт, общение. Они часто после тренировок к нам приходят пообщаться на пару минут. Это, наверное, не вдохновляет, а показывает, что у всех парней есть возможность попасть в сборную, на них смотрит главный тренер. Поэтому это увеличивает шансы на попадание в основной состав", - добавил он.

10 и 13 октября в Бресте и Минске соответственно пройдут товарищеские матчи молодежных сборных России и Белоруссии (игроки не старше 21 года).