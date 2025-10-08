СКА потерпел пятое поражение подряд в КХЛ

Петербургская команда уступила "Автомобилисту"

Главный тренер СКА Игорь Ларионов © Петр Ковалев/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 2:1 в овертайме одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге в присутствии 9 720 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Егор Черников (39-я минута) и Роман Горбунов (62). У проигравших отличился Сергей Сапего (28).

СКА потерпел пятое поражение подряд в КХЛ, "Автомобилист" продлил победную серию до пяти встреч.

По информации "Спорт-Экспресса", Игоря Ларионова могут отправить в отставку с поста главного тренера СКА в ближайшее время. Как отмечал источник, специалисту дали время на исправление ситуации в матчах с ярославским "Локомотивом" и "Автомобилистом". В понедельник петербургская команда уступила "Локомотиву" со счетом 2:4.

Петербургский клуб располагается на 7-й строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 13 очков в 13 матчах. "Автомобилист" с 19 очками в 14 играх занимает 2-е место на Востоке.

В следующем матче СКА 13 октября дома встретится с "Автомобилистом", перед этим екатеринбургский клуб 10 октября примет омский "Авангард".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 13 7 1 1 1 1 0 2 44-26 20 2 "Торпедо" 14 5 3 0 0 1 0 5 39-36 17 3 "Динамо" Мн 11 5 1 1 1 1 0 2 32-25 16 4 "Спартак" 13 5 0 1 1 2 0 4 40-41 15 5 "Шанхай Дрэгонс" 11 4 2 0 1 1 0 3 33-30 14 6 ЦСКА 12 6 0 0 1 0 0 5 35-34 13 7 СКА 13 4 1 0 0 3 0 5 37-38 13 8 "Динамо" М 11 2 1 3 1 0 0 4 31-34 13 9 "Северсталь" 12 6 0 0 0 0 0 6 33-30 12 10 "Сочи" 12 2 0 2 0 1 0 7 28-37 9 11 "Лада" 13 3 0 0 1 1 0 8 25-51 8