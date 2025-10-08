Реклама на ТАСС
СКА потерпел пятое поражение подряд в КХЛ

Петербургская команда уступила "Автомобилисту"
Редакция сайта ТАСС
16:18

Главный тренер СКА Игорь Ларионов

© Петр Ковалев/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 2:1 в овертайме одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге в присутствии 9 720 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Егор Черников (39-я минута) и Роман Горбунов (62). У проигравших отличился Сергей Сапего (28).

СКА потерпел пятое поражение подряд в КХЛ, "Автомобилист" продлил победную серию до пяти встреч.

По информации "Спорт-Экспресса", Игоря Ларионова могут отправить в отставку с поста главного тренера СКА в ближайшее время. Как отмечал источник, специалисту дали время на исправление ситуации в матчах с ярославским "Локомотивом" и "Автомобилистом". В понедельник петербургская команда уступила "Локомотиву" со счетом 2:4.

Петербургский клуб располагается на 7-й строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 13 очков в 13 матчах. "Автомобилист" с 19 очками в 14 играх занимает 2-е место на Востоке.

В следующем матче СКА 13 октября дома встретится с "Автомобилистом", перед этим екатеринбургский клуб 10 октября примет омский "Авангард".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"13711110244-2620
2"Торпедо"14530010539-3617
3"Динамо" Мн11511110232-2516
4"Спартак"13501120440-4115
5"Шанхай Дрэгонс"11420110333-3014
6ЦСКА12600100535-3413
7СКА13410030537-3813
8"Динамо" М11213100431-3413
9"Северсталь"12600000633-3012
10"Сочи"12202010728-379
11"Лада"13300110825-518
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"13811110152-3122
2"Автомобилист"14711010445-3419
3"Авангард"12711000345-2918
4"Ак Барс"13700100535-3915
5"Нефтехимик"13610000634-3714
6"Трактор"13410220437-4314
7"Адмирал"11311200426-2912
8"Барыс"13311110631-3612
9"Амур"12400200622-3010
10"Сибирь"11104000622-2910
11"Салават Юлаев"10210110524-318

  

