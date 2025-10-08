СКА потерпел пятое поражение подряд в КХЛ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 2:1 в овертайме одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге в присутствии 9 720 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Егор Черников (39-я минута) и Роман Горбунов (62). У проигравших отличился Сергей Сапего (28).
СКА потерпел пятое поражение подряд в КХЛ, "Автомобилист" продлил победную серию до пяти встреч.
По информации "Спорт-Экспресса", Игоря Ларионова могут отправить в отставку с поста главного тренера СКА в ближайшее время. Как отмечал источник, специалисту дали время на исправление ситуации в матчах с ярославским "Локомотивом" и "Автомобилистом". В понедельник петербургская команда уступила "Локомотиву" со счетом 2:4.
Петербургский клуб располагается на 7-й строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 13 очков в 13 матчах. "Автомобилист" с 19 очками в 14 играх занимает 2-е место на Востоке.
В следующем матче СКА 13 октября дома встретится с "Автомобилистом", перед этим екатеринбургский клуб 10 октября примет омский "Авангард".
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|13
|7
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|44-26
|20
|2
|"Торпедо"
|14
|5
|3
|0
|0
|1
|0
|5
|39-36
|17
|3
|"Динамо" Мн
|11
|5
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|32-25
|16
|4
|"Спартак"
|13
|5
|0
|1
|1
|2
|0
|4
|40-41
|15
|5
|"Шанхай Дрэгонс"
|11
|4
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|33-30
|14
|6
|ЦСКА
|12
|6
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|35-34
|13
|7
|СКА
|13
|4
|1
|0
|0
|3
|0
|5
|37-38
|13
|8
|"Динамо" М
|11
|2
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|31-34
|13
|9
|"Северсталь"
|12
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|33-30
|12
|10
|"Сочи"
|12
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|7
|28-37
|9
|11
|"Лада"
|13
|3
|0
|0
|1
|1
|0
|8
|25-51
|8
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|13
|8
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|52-31
|22
|2
|"Автомобилист"
|14
|7
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|45-34
|19
|3
|"Авангард"
|12
|7
|1
|1
|0
|0
|0
|3
|45-29
|18
|4
|"Ак Барс"
|13
|7
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|35-39
|15
|5
|"Нефтехимик"
|13
|6
|1
|0
|0
|0
|0
|6
|34-37
|14
|6
|"Трактор"
|13
|4
|1
|0
|2
|2
|0
|4
|37-43
|14
|7
|"Адмирал"
|11
|3
|1
|1
|2
|0
|0
|4
|26-29
|12
|8
|"Барыс"
|13
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|6
|31-36
|12
|9
|"Амур"
|12
|4
|0
|0
|2
|0
|0
|6
|22-30
|10
|10
|"Сибирь"
|11
|1
|0
|4
|0
|0
|0
|6
|22-29
|10
|11
|"Салават Юлаев"
|10
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|5
|24-31
|8