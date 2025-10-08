Ларионов ожидает, что Голдобин сыграет в ближайших домашних матчах СКА

Форвард по решению тренера пропустил последние две игры команды

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер СКА Игорь Ларионов © Петр Ковалев/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов ожидает, что нападающий команды Николай Голдобин сыграет в ближайших домашних матчах команды в регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Ранее Ларионов раскритиковал игру Голдобина в матче со "Спартаком", заявив об отсутствии у него сильных бойцовских качеств. На матч с "Локомотивом" (2:4) форвард не попал в заявку, поскольку, по словам Ларионова, проиграл конкуренцию в составе. Не сыграл нападающий и в последующем матче с "Автомобилистом" (1:2 ОТ).

"Любое мастерство, которое есть у игрока, должно подкрепляться рабочей этикой, и мы пытаемся все это до него [Голдобина] донести, - сказал Ларионов. - Он провел два очень напряженных дня в индивидуальной работе в зале и на льду. Надеемся, что мы увидим его в домашней серии".

Голдобин перешел в СКА в минувшее межсезонье. За петербургскую команду нападающий провел 11 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросив 2 шайбы и сделав 6 результативных передач.

СКА занимает 7-е место в таблице Западной конференции, имея в активе 13 очков в 13 играх. 13 и 15 октября команда проведет домашние игры против "Автомобилиста" и "Нефтехимика" соответственно.