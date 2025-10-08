В Австралии застрелили бывшего бойца UFC Сумана Мохтаряна

Ему было 33 года

Суман Мохтарян © James Elsby-USA TODAY Sports

СИДНЕЙ, 8 октября. /ТАСС/. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Суман Мохтарян застрелен в Австралии. Об этом сообщило издание Daily Telegraph.

Стрельба произошла в среду в пригороде Сиднея Риверстоуне. Приехавшие на место стрельбы полицейские обнаружили тело бойца с несколькими огнестрельными ранениями. Несмотря на старания медиков, Мохтарян скончался на месте. Полиция все еще разыскивает стрелка, там отметили, что нападение было преднамеренным.

Ранее на Мохтаряна уже совершали покушение. В феврале 2024 года преступник несколько раз выстрелил в бойца около спортзала, но спортсмен сумел выжить.

Мохтаряну было 33 года, он принял участие в трех боях в UFC, потерпев три поражения, после он завершил карьеру и стал тренировать бойцов в Australian Top Team вместе со своим братом, бывшим бойцом UFC Ашканом Мохтаряном.