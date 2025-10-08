Овечкин стал рекордсменом среди россиян по числу сезонов в НХЛ

Нынешний сезон стал для хоккеиста 21-м

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин установил рекорд среди российских игроков по количеству проведенных сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Овечкин принял участие в стартовом мачте "Вашингтона" в регулярном чемпионате против "Бостона". Нынешний сезон стал для него 21-м в НХЛ. По 20 сезонов в североамериканской лиге провели Сергей Гончар и Евгений Малкин, который достиг этой отметки в ночь на среду, сыграв против "нью-Йорк Рейнджерс" (3:0) и отметившись двумя результативными передачами.

Овечкину 40 лет, он был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером. За столичный клуб россиянин выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс трофи", присуждаемый лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. В 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли - единственный на данный момент в истории клуба.

В сезоне-2024/25 Овечкин обошел канадского форварда Уэйна Гретцки (894) по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на счету россиянина 897 голов.