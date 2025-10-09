Овечкин не отличился в первом матче сезона НХЛ против "Бостона"

"Бостон" выиграл у "Вашингтона" со счетом 3:1

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Российский нападающий Александр Овечкин не сумел отметиться результативными действиями в стартовом матче "Вашингтона" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2025/26 дома против "Бостона".

"Бостон", для которого это также был стартовый матч сезона, выиграл у "Вашингтона" со счетом 3:1. У победителей шайбы забросили Давид Пастрняк (33-я минута), Элиас Линдхольм (48) и Морган Гики (60), у проигравших - Том Уилсон (48). Голевой передачей отметился защитник "Бостона" Никита Задоров.

Овечкин установил рекорд среди российских игроков по количеству проведенных сезонов в НХЛ. Нынешний сезон стал для него 21-м в НХЛ. По 20 сезонов в североамериканской лиге провели Сергей Гончар и Евгений Малкин, который достиг этой отметки в ночь на среду, сыграв против "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:0) и отметившись двумя результативными передачами.

На счету Овечкина 897 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. В прошлом сезоне россиянин установил рекорд по этому показателю, обойдя канадского форварда Уэйна Гретцки (894).