Дорофеев первым оформил хет-трик в новом сезоне НХЛ

Нападающий "Вегаса" забросил три шайбы в матче против "Лос-Анджелеса"

Павел Дорофеев © AP Photo/ John Locher

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Российский форвард "Вегаса" Павел Дорофеев забросил три шайбы в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Лос-Анджелеса".

Дорофеев первым из игроков оформил хет-трик в новом сезоне НХЛ. Российский форвард забросил все шайбы во втором периоде, дважды реализовав большинство.

После второго периода счет равный - 3:3.

Дорофееву 24 года, он выступает в системе "Вегаса" с 2021 года. Всего до этого матча он провел 149 матчей в НХЛ, набрав 85 очков (55 шайб + 30 передач).