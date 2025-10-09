19-летний россиянин Гридин забил первый гол в НХЛ

Форвард "Калгари" отличился в матче против "Эдмонтона"

Редакция сайта ТАСС

Матвей Гридин © Codie McLachlan/ Getty Images

ОТТАВА, 9 октября. /ТАСС/. Российский форвард "Калгари" Матвей Гридин забросил первую в карьере шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

19-летний форвард вышел во втором звене и отличился на 33-й минуте гостевой встречи против "Эдмонтона".

Гридин был выбран "Калгари" под общим 28-м номером на драфте НХЛ 2024 года, прошлый сезон он провел в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека и стал лучшим бомбардиром "Шавиниган Катарактс", набрав 79 очков (36 шайб + 43 передачи).